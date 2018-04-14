ماي: الأطفال الذين لقوا مصرعهم بسبب الكيماوي وراء ضرب سوريا

قالت تريزا ماي رئيسة الوزارء البريطانية، إن سبب ضرب سوريا الأسلحة الكيماوية والصور المروعة للأطفال والمدنيين ممن لقوا مصرعهم من الكيماوي، مضيفة "تعاملت المؤسسات الحقوقية للحد من هذه المعاناة، ووجدنا العديد من الجرحى والضحايا والمرضى والمصابين بالعديد من العلامات التي تؤكد تعرضهم للأسحلة الكيماوية".

وأضافت "ماي"، خلال مؤتمرا صحفيًا لها، أن كل المعلومات الاستخبارية تؤكد أن سوريا المسؤولة، وأن الطائرات المروحية تابعة للنظام السوري لأن المعارضة لا يمتلكون مروحيات، والمسؤولين السوريين هم مسؤلون على ذلك، وداعش ليست لها وجود في الدوما لتقوم بذلك، ولم نتفاجئ بتلك الهجمات لأن النظام السوري لديه سجلات طويلة من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه".

وتابعت "ماي"، "النظام يصر على هذا السلوك بغض النظر عن التحذيرات، وبدانا في استخدام كل القنوات الدبلوماسية ولكن ساء الوضع، واقترف النظام العديد من الهجمات في هذا المكان، وبالتالي كان علينا أنا نستمر فيما فعلناه وأن نوقف هذا وقمنا بالتحقيق في الهجمات الحديثة ووجدنا النظام السوري مسؤل عن ذلك".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.