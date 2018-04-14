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الوطن

"العدوان الثلاثي" استهدف مناطق عسكرية في دمشق ووسط وجنوب سوريا

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
"العدوان الثلاثي" استهدف مناطق عسكرية في دمشق ووسط وجنوب سوريا

العدوان على سوريا

شملت الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية عدة مواقع للحكومة السورية في العاصمة دمشق ومحيطها وفي وسط وجنوبي البلاد.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الضربات استهدفت مطار الضمير العسكري شمالي شرقي دمشق، ومركز البحو ث العلمية في برزة ومركز البحوث العلمية في جمرايا ومطار المزة وللواء 41 قوات خاصة، في دمشق.

وأضافت المصادر، أن الضربات شملت كذلك مواقع عسكرية في جبل قاسيون ومحيط مطار دمشق الدولي، ومواقع عسكرية في منطقتي الرحيبة و الكسوة في ريف دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن مستودعا عسكريا في منطقة " دنحة" غربي حمص (وسط) تعرض للقصف، كما استهدفت الضربات مطار حماه العسكري وسط البلاد، بحسب المصادر ذاتها. وامتدت الضربات إلى الجنوب حيث أفادت المصادر إلى استهداف مواقع للميليشيات التابعة لإيران في أزرع شمالي درعا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدد من الصواريخ" التي تم إطلاقها على أهداف عسكرية للنظام.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة تليفزيونية، قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على استخدامه السلاح الكيمياوي في سوريا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأكد أن هذه الأهداف تحوى أسلحة كيمياوية، مشيرا إلى أن هذا الردع من المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية. وكشف عن أن الرد الأمريكي بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا ويشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية حتى تتوقف الحكومة السورية، دون تفاصيل أكثر.

فيما أكد مصدر سوري رسمي بدء تنفيذ واشنطن لضربة عسكرية أمريكية بالتعاون مع فرنسا وبريطانياوقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن هناك عدوانا أمريكيا بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا.

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