بالصور| اليابانيون يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء "شينزو آبي"

تظاهر يابانيون، اليوم السبت، أمام البرلمان الوطني في العاصمة اليابانية "طوكيو" للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، ورفع اليابانيون لافتات عليها صورة لرئيس الوزراء مصحوبة بكلمة "لا"، وفقا لـ"فرانس برس".

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،كان قد تعهد أواخر الشهر الماضي بالعمل على تعديل دستور البلاد، رغم فضيحة اتهامه بسوء استغلال السلطة، التي تلاحقه منذ 2016، وأدت إلى تراجع شعبيته وحكومته.