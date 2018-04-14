تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| اليابانيون يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء "شينزو آبي"

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
بالصور| اليابانيون يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء "شينزو آبي"

مظاهرات أمام البرلمان الوطني في طوكيو للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

تظاهر يابانيون، اليوم السبت، أمام البرلمان الوطني في العاصمة اليابانية  "طوكيو" للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، ورفع اليابانيون لافتات عليها صورة لرئيس الوزراء مصحوبة بكلمة "لا"، وفقا لـ"فرانس برس".

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،كان قد تعهد أواخر الشهر الماضي بالعمل على تعديل دستور البلاد، رغم فضيحة اتهامه بسوء استغلال السلطة، التي تلاحقه منذ 2016، وأدت إلى تراجع شعبيته وحكومته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخبار متعلقة

فضيحة فساد في اليابان تطال زوجة شينزو آبي

فضيحة فساد في اليابان تطال زوجة شينزو آبي
تعديل حزبي قد يجعل شينزو آبي الأطول خدمة في حكومة اليابان

تعديل حزبي قد يجعل شينزو آبي الأطول خدمة في حكومة اليابان
شينزو آبي يطالب رئيس كوريا الشمالية بالتخلي عن النووي

شينزو آبي يطالب رئيس كوريا الشمالية بالتخلي عن النووي
شينزو آبي يريد تصنيف جنوب اليابان "منطقة كوارث"

شينزو آبي يريد تصنيف جنوب اليابان "منطقة كوارث"

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني: ما حصل في سوريا لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة

الرئيس اللبناني: ما حصل في سوريا لا يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة

الأمن الداخلي السوري: "ساعات تفصلنا عن إنهاء التواجد الإرهابي بدوما"

الأمن الداخلي السوري: "ساعات تفصلنا عن إنهاء التواجد الإرهابي بدوما"

"الخارجية الإيرانية" تستنكر العملية العسكرية على سوريا

"الخارجية الإيرانية" تستنكر العملية العسكرية على سوريا

منة فضالي تواصل تصوير "براءة ريا وسكينة" مع لطفي لبيب

منة فضالي تواصل تصوير "براءة ريا وسكينة" مع لطفي لبيب

توقيع اتفاقية لحفظ حقوق 450 عاملا بـ"القاهرة للزيوت والصابون"

توقيع اتفاقية لحفظ حقوق 450 عاملا بـ"القاهرة للزيوت والصابون"

اختيارات الوطن

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

الوجه الآخر للمترو بعد نص الليل قطار فاضى ورصيف «بيجروا عليه»

الوجه الآخر للمترو بعد نص الليل قطار فاضى ورصيف «بيجروا عليه»

مقبرة «أجداد مدحت» تتحول إلى «ورشة»: «عليه العوض»

مقبرة «أجداد مدحت» تتحول إلى «ورشة»: «عليه العوض»

الأكثر قراءة

عاجل