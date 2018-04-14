العراق يعتبر ضربة سوريا "فرصة جديدة لتمدد الإرهاب" في المنطقة

اعتبر العراق أن الضربات التي نفذتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد أهداف تابعة للنظام في سوريا "فرصة جديدة لتمدد الارهاب الذي هزم في العراق وتراجع في سوريا".

وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية عن المتحدث باسمها أحمد محجوب قوله أن "الخارجية تعتبر هذا التصرف أمرا خطيرا جداً لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء".

واضاف "تشدد الخارجية على ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، وأن عملا كهذا من شأنه ان يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الاٍرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد ان تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سوريا".

وجددت الخارجية العراقية دعوتها القمة العربية التي تلتئم الأحد في السعودية، "باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضربات عسكرية على اهداف للنظام سوريا ردا على هجوم كيميائي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما قرب دمشق.