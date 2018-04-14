العراق.. مقتل قاض بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن نائب رئيس محكمة استئناف ديالى، القاضي عبود الكرخي، قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شرقي ديالى.

وفي تصريح للأناضول، أوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في ناحية كنعان شرقي بعقوبة، انفجرت في وقت متأخر من ليلة أمس مستهدفةً سيارة يقودها الكرخي.

وأشار أن القاضي تعرض لإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المسشفى، حيث فارق الحياة هناك.

وفي سياق متصل، أفاد الشمري بأن عنصراً من الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) قتل بهجوم مسلح نفذه مجهول قرب منطقة "نفط خانة" شرقي المحافظة.