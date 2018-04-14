تسجيل الدخول

الوطن

العراق.. مقتل قاض بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
العراق.. مقتل قاض بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى

صورة أرشيفية

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن نائب رئيس محكمة استئناف ديالى، القاضي عبود الكرخي، قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شرقي ديالى.

وفي تصريح للأناضول، أوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في ناحية كنعان شرقي بعقوبة، انفجرت في وقت متأخر من ليلة أمس مستهدفةً سيارة يقودها الكرخي.

وأشار أن القاضي تعرض لإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المسشفى، حيث فارق الحياة هناك.

وفي سياق متصل، أفاد الشمري بأن عنصراً من الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) قتل بهجوم مسلح نفذه مجهول قرب منطقة "نفط خانة" شرقي المحافظة.

 

 

 

أخبار متعلقة

مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش في الأنبار غربي العراق

مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش في الأنبار غربي العراق
ضبط معسكر لداعش شمالي ديالى العراقية

ضبط معسكر لداعش شمالي ديالى العراقية
مقتل قيادي بـ"داعش" و3 آخرين في محافظة ديالى بالعراق

مقتل قيادي بـ"داعش" و3 آخرين في محافظة ديالى بالعراق
القوات العراقية تعتقل 5 مطلوبين أحدهم بتهمة الإرهاب في محافظة ديالى

القوات العراقية تعتقل 5 مطلوبين أحدهم بتهمة الإرهاب في محافظة ديالى
"الصدر" يأمر مقاتليه بتأمين طريق بين ديالى وكركوك وصلاح الدين

"الصدر" يأمر مقاتليه بتأمين طريق بين ديالى وكركوك وصلاح الدين

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

الأمن الداخلي السوري: "ساعات تفصلنا عن إنهاء التواجد الإرهابي بدوما"

الأمن الداخلي السوري: "ساعات تفصلنا عن إنهاء التواجد الإرهابي بدوما"

"الخارجية الإيرانية" تستنكر العملية العسكرية على سوريا

"الخارجية الإيرانية" تستنكر العملية العسكرية على سوريا

منة فضالي تواصل تصوير "براءة ريا وسكينة" مع لطفي لبيب

منة فضالي تواصل تصوير "براءة ريا وسكينة" مع لطفي لبيب

توقيع اتفاقية لحفظ حقوق 450 عاملا بـ"القاهرة للزيوت والصابون"

توقيع اتفاقية لحفظ حقوق 450 عاملا بـ"القاهرة للزيوت والصابون"

ضبط عاطل في حملة أمنية بكوم أمبو وبحوزته 3 كيلو من مخدر "البانجو"

ضبط عاطل في حملة أمنية بكوم أمبو وبحوزته 3 كيلو من مخدر "البانجو"

اختيارات الوطن

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

مركز البحوث العلمية السوري.. قصفته إسرائيل قبل أمريكا وحوصر بالعقوبات

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

الوجه الآخر للمترو بعد نص الليل قطار فاضى ورصيف «بيجروا عليه»

الوجه الآخر للمترو بعد نص الليل قطار فاضى ورصيف «بيجروا عليه»

مقبرة «أجداد مدحت» تتحول إلى «ورشة»: «عليه العوض»

مقبرة «أجداد مدحت» تتحول إلى «ورشة»: «عليه العوض»

الأكثر قراءة

عاجل