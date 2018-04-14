سي إن إن: الضربات على سوريا "رمزية"

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت تحليلا، اعتبرت فيه أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري رمزية.

وقالت الشبكة في التحليل الذي كتبه مراسلها في بيروت، إن النظام السوري سيعتبر تلك الضربات بمثابة نصر كبير له.

وأضافت أن الضربات استهدفت ثلاث منشآت للنظام، إلا أن دفاعاته الجوية على ما يبدو تصدت على الأقل لبعض الصواريخ، ولم تستنفد قدرات الجيش السوري بأي حال من الأحوال.

وتابعت الشبكة: "قبل الضربات كان هناك قلق كبير من أن تشن الولايات المتحدة حملة جوية أوسع نطاقا قد تعرض الجيش السوري للخطر، وربما تؤثر على الحرب التي كان يكسبها النظام السوري منذ دخول الروس إلى الساحة".

ومضت قائلة: "يبدو أن هذه الضربات كانت رمزية أكثر من كونها أي شيء آخر".

من جانب آخر، نشر مكتب رئاسة النظام السوري عبر تويتر فيديو مصورا لرئيس النظام بشار الأسد وهو ذاهب إلى عمله، وذلك عقب الهجوم الغربي على بلاده، دون الإشارة إلى زمن تسجيل الفيديو.

وذيل المكتب التغريدة بعبارة "صباح الصمود".

وفجر اليوم السبت، أعلنت كل من واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وتأتي تلك الضربة الثلاثية ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.