7 معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل يخوضون إضرابات فردية عن الطعام

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين مجدي العدرة، اليوم السبت، إن 7 معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون إضرابات فردية عن الطعام، لأسباب مختلفة، مضيفا في حديث للأناضول، إن المعتقلين السبعة بدأوا إضراباتهم منذ فترات مختلفة، احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري، أو وضعهم في زنازين انفرادية، أو ظروف احتجازهم غير الإنسانية، وسوء المعاملة.

والمعتقلون المضربون هم: سامي الجنازرة، وأمير سركجي، وعادل شحادة، وبشير الخطيب، وصالح أبو صواوين، وأمير أسعد، وفهد شرايعة.وأوضح العدرة أن المعتقل المقعد أمير أسعد (35 عاما)، يواصل إضرابه منذ 59 يوما، احتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة.

ولفت المتحدث أن إضرابا جماعيا ينتظر أن يخوضه المعتقلون إداريا، احتجاجًا على هذا النوع من الاعتقال الذي لا يتم فيه توجيه تهم واضحة، ودون سقف لتجديد الاعتقال الذي يتم كل 3 أو 6 أشهر.

واليوم، قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) للأناضول، إن موجة الإضرابات الفردية والجماعية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، تأتي بسبب الإجراءات والانتهاكات التعسفية والخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر، ان إسرائيل تعتقل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 62 سيدة، 8 منهن قاصرات، و350 طفلا، إلى جانب اعتقال 500 آخرين إداريا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.