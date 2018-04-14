متحدث الحكومة التركية: لم تستخدم قاعدة "إنجرليك" في الضربات ضد سوريا

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج، إنه جرى إبلاغ بلاده مسبقا بالضربات العسكرية ضد الحكومة السورية، مبينا أن قاعدة "إنجرليك" الجوية بولاية "أضنة" جنوبي البلاد لم تستخدم خلالها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، تطرق خلالها إلى الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف سورية فجر اليوم السبت.وأضاف: "رئيسا الأركان التركي والأمريكي أجريا اتصالا قبل الضربات العسكرية في سوريا، بتعليمات من الرئيسين أردوغان وترامب"، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول"التركية.

وأشار إلى أن موقف بلاده حيال سوريا واضح، مبينا أن موقف تركيا هو ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتقليدية، والحرب الداخلية، وقتل البشر، وتهجيرهم، وضد جميع التنظيمات الإرهابية لا سيما داعش، و"العمال الكردستاني"، "وب ي د / ي ب ك".وأكد أنها ستواصل تأدية ما يقع على عاتقها من أجل تحقيق حل سياسي في سوريا، وإرساء السلام والاستقرار فيها بشكل دائم، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن دعم الحكومة السورية ، والمنظمات الإرهابية، والقتل عبر استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقليدية، والتهجير القسري، وصراع النفوذ بين الدول، وسباق المصالح أمر "خاطئ".وندد باستخدام دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة "دوما" بريف دمشق.

وتابع: معاقبة الحكومة السورية على استخدام الأسلحة الكيميائية أمر لا بد منه.. من الخطأ الكبير اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية فقط دون الأسلحة التقليدية سببا كافيا لمعاقبة النظام، لأن المقتول هو الإنسان أيا كانت الأسلحة المستخدمة.

ودعا بوزداج إلى إنهاء التنافس وتحقيق حل سياسي بعيد عن حسابات المصالح في سوريا، مضيفا: "وإلا فإن إراقة الدماء ستستمر".