"الدفاع الفرنسية": ضرباتنا في سوريا انطلقت من بلادنا والبحر المتوسط

أفادت وزيرة الدفاع (الجيوش) الفرنسية فلورانس بارلي، بأن بلادها ضربت الأهداف الاستراتيجية للحكومة السورية عبر غارة جوية خرجت من فرنسا، وقوة بحرية متمركزة في البحر المتوسط.

وقالت في تغريدة على "تويتر": قبل الساعة الثالثة فجرا بقليل، ضربت قوة بحرية في البحر المتوسط، وغارة جوية خرجت من فرنسا، أهدافا استراتيجية لبرنامج الأسلحة الكيميائية غير القانوني للحكومة السورية، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول"التركية.

وأضافت أن الضربات العسكرية الفرنسية استهدفت "مركزا للأبحاث، ومواقع لإنتاج الأسلحة الكيميائية (في محافظة حمص)".

كما أوضحت الوزيرة الفرنسية أن الهدف الأساسي من الضربات منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا".ولفتت أن باريس لم تسع إلى "مواجهات أو تصعيد عسكري".

وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنه لم يتم اعتراض أي من الصواريخ الـ 12 التي أطلقتها فرنسا ضد مواقع الحكومة السورية المستهدفة، بحسب صحيفة "لاكروا" الفرنسية.