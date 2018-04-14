"الناتو" يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الجوية ضد سوريا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن عقد اجتماع طارئ اليوم في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.

وقال مسؤول في حلف الناتو- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إن ممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، سيقدمون معلومات لبقية الدول الأعضاء عن ضربات استهدفت مواقع حكومية وعسكرية في سوريا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج قد أعلن دعمه للهجمات التي شنت ضد مواقع في سوريا تزعم أنها تنتج أسلحة كيماوية.