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الوطن

أهالي المحلة ينتظرون جثمان شهيد سيناء في جنازة عسكرية

منذ 6 دقيقة
كتب: احمد فتحي
أهالي المحلة ينتظرون جثمان شهيد سيناء في جنازة عسكرية

الشهيد

اتشح الآلاف من أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية حزنا على فراق الملازم "وليد عاطف" ضابط مهندس، شهيد سيناء 2018 م، استعدادا لتشييع جثمانه في جنازة عسكرية عقب وصول جثمان إلى مسقط رأسه بالمدينة العمالية.

كما يتقدم الجنازة العسكرية غدا كل من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والعميد صلاح حسن المستشار العسكري، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية.

وجدير بالذكر أن الشهيد قد التحق بكلية الفنية العسكرية وتخرج منها فى أوائل دفعة 2016 م كما يعمل والده موظف حكومي بديوان حي أول المحلة.

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