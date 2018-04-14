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الوطن

تغيير في خريطة "القناة الأولى" بسبب القمة العربية

منذ 45 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
تغيير في خريطة "القناة الأولى" بسبب القمة العربية

صورة أرشيفية

علمت"الوطن" أن عمرو الخياط المسئوال على متابعة برامج التطوير في "القناة الأولى" يتابع مع المسؤولين فى "قطاع الأخبار" الخطة الخاصة بتغطية فعاليات افتتاح القمة العربية غدا.

يأتي ذلك من أجل تحديد التغيرات التي ستطرأ على خريطة القناة غدا، وإذا كان سيتم ترحيل مواعيد برنامج "الطباخ" و"الست هانم"، أما سيتم إلغاء أحداهما فقط على أن يتم بث برنامج "الست هانم" بعد انتهاء التغطية مباشرة.

كما أكدت مصادر، أن الرؤية غير واضحة للخريطة حتى الآن، فى ظل رغبة المسؤولين في قطاع الأخبار فتح البث المباشر للتغطية من العاشرة صباحا أي عقب انتهاء برنامج "صباح الخير يا مصر" وحتى نشرة الخامسة مساء، بحيث تستمر التغطية من خلال استوديو تحليل لمتخصصين فى الشأن العربي بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، وفي هذة الحالة سيتم إلغاء جميع البرامج غدا.

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