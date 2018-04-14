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الوطن

رئيس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة بوسط سيناء

منذ 32 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة بوسط سيناء

المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

نعى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رجال القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم خلال عملية التصدي الباسلة لمحاولة إرهابية غاشمة بمنطقة وسط سيناء، مثمناً البطولات الغالية التي يسطرها الجيش في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، ً وروح اليقظة التي يتحلى بها رجاله في معركة الكرامة ضد قوى الشر والظلام.

وشدد رئيس الوزراء على عزم الدولة المصرية على خوض معركتها كاملة ضد عناصر الإرهاب الغاشم، حتى اقتلاع جذوره من أرض مصر الطيبة، واستكمال مسيرة العمل والبناء بما فيه صالح أبناء هذا الوطن المخلصين.

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