وكيل "تعليم أسوان" يستقبل ويكرم تلاميذ مدرسة تقسيم الصداقة الابتدائية

استقبل مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بمكتبه وفد من مدرسة تقسيم الصداقة الابتدائية ضم مديرة المدرسة، وأخصائية الصحافة، وتلاميذ جماعة الصحافة والإذاعة بالمدرسة، وكرمهم تقديرا لتميزهم وخاصة فريق جماعة الصحافة الذين حققوا العديد من المراكز على مستوى الإدارة والمديرية.

وأجرت إحدى التلميذات مقابلة صحفية مع وكيل الوزارة وأبدى إعجابه بأسلوب التلميذة وطريقة إدارتها للحوار.

وأهدت مديرة المدرسة درع التميز لوكيل الوزارة تقديراً لجهوده في النهوض بالعملية التعليمية ودعم الأنشطة التربوية بالمدارس.