عاجل| البنتاجون: ضربنا مركز أبحاث "برزا" بـ76 صاروخا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قمنا بعملية منسقة ومحددة وكانت هناك ضربات محددة ضد منشآت عددها 3 وهذه منشآت من العناصر الأساسة للبنية التحتية من السلاح الكميائي، مخازن الأسلحة الكميائية، واخترنا تلك الأهداف لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، وهذه العملية كانت واسعة ودقيقة وناجحة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي للبنتاجون حول سوريا أن الهدف الأول مركز برزا للأبحاث والتنمية وتم ضربه ب76 صاروخا، وهذا المركز تم تدميره مما يؤخر البرنامج الكميائي السوري لسنوات.

وتابعت وزارة الدفاع أنه تم تدمير 3 أبينة في دمشق، والهدف الثاني كان مركز للسلاح الكيماوي وسط البيوت وكان هناك العديد من الصواريخ والغارات.

واستكملت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تدمير العديد من الأهداف العسكرية التي تحتوي على أسلحة كميائية، وكل الغارات الجوية عادت طائرتها بسلام لأراضيها.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنه أطلق من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.