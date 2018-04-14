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الوطن

محمد سعفان: نقف على الحياد من جميع الأطراف في الانتخابات النقابية

منذ 6 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
محمد سعفان: نقف على الحياد من جميع الأطراف في الانتخابات النقابية

وزير القوى العاملة في اجتماعه مع اتحاد النقابات

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن الوزارة تقف موقفا حياديا مع كافة الأطراف، في انتخابات الاتحادات النقابية المزمع إجراؤها في مايو المقبل حتى تسفر الانتخابات النقابية عن تنظيم نقابي يمثل العمال بشفافية ومصداقية.

وأضاف سعفان أنه على من يرغب في تمثيل العمال في انتخابات التنظيمات النقابية في مايو المقبل أن يعمل على استيفاء جميع الأوراق وتوفيق أوضاعه طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، منوها إلي أن الوزارة لديها 28 غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم بشكل مستمر لحل الشكاوى التي ترد إليها ودراسة الأوراق التي تقدم من الجميع والرد عليها، مشددا أن الوزارة تقف موقفا حياديا مع كافة الأطراف حتى تسفر الانتخابات النقابية عن تنظيم نقابي يمثل العمال بشفافية ومصداقية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديوان عام الوزارة مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد، وبحضور كل من محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ومحمد سالم أمين صندوق الاتحاد، وعبد الفتاح إبراهيم ، وعبد المنعم الجمل، وخالد عيش، وعماد حمدى، وحسام مصطفى نواب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة للبناء والاخشاب، لبحث بعض الشكاوى المتعلقة بتوفيق الأوضاع الخاصة باللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

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