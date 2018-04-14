بدء شراء القمح من المزارعين غدا.. والدقهلية تستهدف تجميع 270 ألف طن

قال إبراهيم أبو الفتوح، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، إن عملية شراء القمح المحلي إنتاج عام 2018 تبدأ صباح غدًا من المزارعين، وتستمر لمدة 3 أشهر، حسب القواعد والضوابط التي وضعتها وزارة التموين.

وقال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، اليوم، إن الوزارة حددت الأسعار 570 جنية للإردب وزن 150 لدرجة النقابة 22.5 قيراط، ومبلغ 585 للإردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراط، ومبلغ 600 جنية للإردب لدرجة النقابة 23.5 قراط .

وأشار إلى أن الوزارة منعت استخدام الشون الترابية في أعمال التخزين، مؤكدًا أن الدقهلية لديها الصوامع الكافية لاستقبال كامل الكمية المتوقعة..

وأكد أننا نستهدف شراء 270 ألف طن قمح هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي، والذي حققنا فيه 240 ألف طن قمح، وسيجرى صرف المبالغ قيمة الإقماح الموردة من المزارعين خلال 48 ساعة.

وأشار إلى "أن لدينا الشون والصوامع موزعة على كافة مراكز المحافظة للقضاء التام على أي تكدس أمامها، وكذلك السعة التخزينية للصوامع تزيد عن الكمية المتوقع شرائها من المزارعين".

وطالب نسيم شوقي البلاسي، نقيب الفلاحين بالدقهلية، رفع قيمة إردب القمح إلى 700 جنية حتى لا يتعرض المزارع إلى أي خسائر، خاصة وأن إنتاج الفدان هذا العام انخفض بفعل العوامل الجوية وندرة الأمطار، وارتفاع تكاليف الزراعية.

وأضاف البلاسي لـ" الوطن"، أن سعر 700 جنية للإردب سعر عادل، خاصة أن الحكومة هي المصدر الوحيد أمام الفلاح لبيع محصوله، وعدم اعتماد القمح عليه في توفير الخبز كما كان سابقًا، ولابد من تشجيع المزارع على زراعة القمح حتى يستمر في زراعته خلال المواسم المقبلة.