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الوطن

أبوشقة يتخلى عن مقعد رئيس "الوفد" لمواجهة البدوي في "أمور الحزب"

منذ 10 دقيقة
كتب: سمر نبيه
أبوشقة يتخلى عن مقعد رئيس "الوفد" لمواجهة البدوي في "أمور الحزب"

" أبو شقة" يترك مقعده..ويجلس في مواجهة" البدوي" لمناقشة أمور " الوفد"

تشاور كلا من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، حول تشكيل لجنة لخدمة المواطنين، مقرها الرئيسي بالحزب، على أن تشمل عدد من اللجان الفرعية بالمحافظات، وتبادلوا الآراء حول أعضائها، ليتفق على أن تضم أعضاء كل من مجلس النواب والهيئة العليا في كل محافظة.

وترك المستشار أبوشقة، مقعد رئيس الحزب، في أول يوم لمباشرة مهام عمله في رئاسة الحزب، ليجلس في مواجهة الدكتور السيد البدوي، خلال الجلسة، التي جمعتهم بعدد من أعضاء الهيئة العليا، في مقدمتهم، المهندس ياسر قورة، وطارق تهامي، وطارق سباق، ومحمد فؤاد، رئيس لجنة السويس، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في مقدمتهم محمد خليفة، والدكتور محمد فؤاد.

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