محافظ قنا ينعى استشهاد 8 أفراد من أبطال القوات المسلحة

نعى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ببالغ الحزن والآسي استشهاد 8 أفراد من أبطال القوات المسلحة وذلك خلال التصدي لمحاولة إرهابية استهدفت أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء.

وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة بخالص العزاء للقوات المسلحة واُسر الشهداء داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته و يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد الهجان أن أبناء محافظة قنا يستنكرون هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مضيفاً أن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها في مواجهة الإرهاب الغادر.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرار.