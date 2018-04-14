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الوطن

محافظ الجيزة ينعى شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة

منذ 34 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ الجيزة ينعى شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة

محافظ الجيزة

نعى اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا، فجر اليوم خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.

وأكد المحافظ، أن القوات المسلحة تقدم أبناءها الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس فداء لمصرنا الغالية في سبيل القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن العملية الشاملة التي تنفذها القوات المسلحة وقوات الشرطة في سيناء، حققت إنجازا كبيرا في تدمير مخابئ ومخازن الأسلحة للعناصر الإرهابية التي تستخدمها في قتل الأبرياء من أبناء الوطن.

وأضاف المحافظ، أن الشهداء يسطرون بدماءهم الذكية صفحات خالدة وتاريخا مشرفا للوطن، والتضحية من أجله، داعيا الله أن يحتسبهم من الشهداء، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقدّم المحافظ خالص تعازيه للقيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة وأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

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