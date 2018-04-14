إيطاليا تنفي انطلاق هجمات ضد سوريا من أراضيها

نفى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم، انطلاق أي من الهجمات الغربية ضد الحكومة السورية من أراضي بلاده.

وأوضح "جينتيلوني"، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء، أن بلاده لم تشارك في الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتابع أن الدعم اللوجستي الذي نقدمه تقليديا لحلفائنا، وخصوصًا الولايات المتحدة، لم يترجم بأي حال من الأحوال إلى عمل يستهدف ضرب سوريا بشكل مباشر انطلاقا من الأراضي الإيطالية، وشددنا على ذلك سابقا، وأوضحناه للجانب الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وشدد جينتيلوني، على ضرورة ألا تكون تلك الضربات بداية لتصعيد عسكري في سوريا، مؤكدا في المقابل رفض "الاستسلام لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "يجب العمل على حظر تلك الأسلحة، مع السعي إلى توفير الاستقرار والتعددية في سوريا، بعد 7 سنوات من هذا الصراع الرهيب".