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الوطن

رئيس "هجن جنوب سيناء" يطالب بتخصيص مضمار مسابقات بمدينة الطور

منذ 19 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
رئيس "هجن جنوب سيناء" يطالب بتخصيص مضمار مسابقات بمدينة الطور

رئيس نادي الهجن

طالب صالح حميد، رئيس نادي الهجن بمحافظة جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تخصيص مضمار الهجن في مدينة طور سيناء.

وقال إن السباقات التي تجرى في الطور بين القبائل تتم في مضمار غير قانوني لأنه مضمار طولي مع الأسفلت ولا يمكن إقامة بطولات دولية عليه.

وتابع أن أهم المشاكل التي تواجه النادي هو عدم وجود أموال تكفي لإقامة سباقات، وتقديم جوائز ذات قيمة للمتسابقين.

وأكد أن هناك سباق هجن بمناسبة أعياد تحرير سيناء في مضمار الهجن بنويبع، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه الدعوة للقبائل للمشاركة في السباق ومن المقرر حضور وفود من الأردن والسعودية.

وأنشئت محافظة جنوب سيناء مضمار عالمي للهجن في مدينة شرم الشيخ بطول ٦ كيلو متر، وبتكلفة بلغت نحو ٢٥ مليون جنيه، ويتسع لأكثر من ٢٥٠٠ متفرج، بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة لسيارات، بطول ٦ كيلو متر موازي للمضمار لتصوير مراحل السباق المختلفة.

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