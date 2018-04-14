وزير النقل عن خصخصة السكة الحديد: "القانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، ردا على إمكانية خصخصة هيئة السكة الحديد، إن "القانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال وضع الوزير حجر الأساس لمحور "قوص – نقادة" بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، مضيفاً إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ عدد من المحاور على النيل ومجموعة من الكباري أعلى خطوط السكة الحديد بصعيد مصر بتكلفة حوالي 8 مليار جنيه، لافتا إلى أن المحاور على النيل التي يجرى تنفيذها عند مدن منها طما، وكلابشة، وسمالوط، وديروط، وقوص، ودراو، والكباري أعلى السكة الحديد التي يجرى تنفيذها وتشمل كباري قوص، وجرجا، والبلينا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة في الفترة المقبلة تنتهج عمل محاور وكباري على نهر كل 30 و35 كيلومتر، للمساعدة في التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة، موضحاً أن الطرق الجديدة ساهمت في تقليل الحوادث، لافتًا إلى أن 4% من الحوادث بسبب الطرق والباقي بسبب السيارات والإطارات.