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الوطن

ضبط 120 قضية تموينية خلال حملة في مطروح

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 120 قضية تموينية خلال حملة في مطروح

حملة تموينية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، من ضبط 120 قضية تموينية متنوعة بالأسواق والمحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح، منها عدم الإعلان عن الأسعار، ضبط عجانات دقيق بمخابز بلدية غير نظيفة، عرض وبيع لحوم بدون غطاء، عدم حمل شهادة صحية، وبيع بأعلى من السعر الرسمي، وحرر بهم محاضر رسمية.

وأكد مدير أمن مطروح، أن مباحث تموين مطروح مستمرة في تكثيف الجهود وتحقيق الاستقرار لضبط الجرائم التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط القائمين بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك، اليوم، خلال الحملة التموينية المكبرة التي أشرف عليها اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

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