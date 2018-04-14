اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، أهمية التركيز على إيجاد حل سياسي دائم في سوريا لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد والمنطقة، بما يسمح بعودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم، وتوفير الحماية للشعب كله، بما في ذلك الأقليات الثقافية والدينية.

ودعت الخارجية اليونانية، في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، الجميع إلى المساهمة بشكل مباشر في تخفيف حدة الوضع وتعزيز الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان السماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، مشددة على ضرورة عودة الدبلوماسية إلى مركز الصدارة وأن تستمر الجهود في إطار الأمم المتحدة.

وأكدت أن أثينا تدين بشكل صريح استخدام الأسلحة الكيميائية وتدعم الجهود لإزالتها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في كل حادث له صلة باستخدام السلاح الكيماوي، مشددة على وجوب محاسبة الجناة.