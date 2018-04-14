تسجيل الدخول

الوطن

اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا

مواقع الضربات على سوريا

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، أهمية التركيز على إيجاد حل سياسي دائم في سوريا لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد والمنطقة، بما يسمح بعودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم، وتوفير الحماية للشعب كله، بما في ذلك الأقليات الثقافية والدينية.

ودعت الخارجية اليونانية، في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، الجميع إلى المساهمة بشكل مباشر في تخفيف حدة الوضع وتعزيز الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان السماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين، مشددة على ضرورة عودة الدبلوماسية إلى مركز الصدارة وأن تستمر الجهود في إطار الأمم المتحدة.

وأكدت أن أثينا تدين بشكل صريح استخدام الأسلحة الكيميائية وتدعم الجهود لإزالتها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في كل حادث له صلة باستخدام السلاح الكيماوي، مشددة على وجوب محاسبة الجناة.

أخبار متعلقة

خطأ مطبعي تسبب في إنهاء الحرب العالمية الثانية

خطأ مطبعي تسبب في إنهاء الحرب العالمية الثانية
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إنهاء التدخل العسكري في الحرب اليمنية

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إنهاء التدخل العسكري في الحرب اليمنية
إنهاء الحرب في اليمن يتصدر مباحثات رئيس "الانتقالي الجنوبي" وولد الشيخ

إنهاء الحرب في اليمن يتصدر مباحثات رئيس "الانتقالي الجنوبي" وولد الشيخ
مصادر روسية: زيارة «سلمان» لموسكو تسهم فى إنهاء الحرب بسوريا

مصادر روسية: زيارة «سلمان» لموسكو تسهم فى إنهاء الحرب بسوريا
لافروف: أطراف أستانا متفقون على إنهاء الحرب في سوريا

لافروف: أطراف أستانا متفقون على إنهاء الحرب في سوريا
الرئيس اليمني: الجيش قادر على إنهاء الحرب

الرئيس اليمني: الجيش قادر على إنهاء الحرب
"البنتاجون": سيطرة النظام السوري على حلب لا يؤدي دورا إيجابيا في إنهاء الحرب

"البنتاجون": سيطرة النظام السوري على حلب لا يؤدي دورا إيجابيا في إنهاء الحرب
هاموند: شخص واحد يمكنه إنهاء الحرب في سوريا باتصال هاتفي

هاموند: شخص واحد يمكنه إنهاء الحرب في سوريا باتصال هاتفي
باكستان تستضيف اجتماعا رباعيا بشأن إنهاء "الحرب الأفغانية"

باكستان تستضيف اجتماعا رباعيا بشأن إنهاء "الحرب الأفغانية"
بوجدانوف: حماس وإسرائيل حاولا عرقلة دور مصر في إنهاء الحرب على غزة

بوجدانوف: حماس وإسرائيل حاولا عرقلة دور مصر في إنهاء الحرب على غزة

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

فيديو| "آخرهم الشناوي".. نجوم حرمتهم الإصابة من كأس العالم

فيديو| "آخرهم الشناوي".. نجوم حرمتهم الإصابة من كأس العالم

المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

المغرب يشدد على وجوب إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

"الصيادلة" تطلق دورة التصنيع الدوائي الثانية GMP professional

"الصيادلة" تطلق دورة التصنيع الدوائي الثانية GMP professional

رئيس هيئة المساحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون وتبادل الخبرات

رئيس هيئة المساحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون وتبادل الخبرات

الأمين العام للأمم المتحدة: حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا

الأمين العام للأمم المتحدة: حل الأزمة في سوريا يجب أن يكون سياسيا

اختيارات الوطن

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

تعرف على شروط الحصول على شقة في المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

الممرضة السورية

الممرضة السورية "أم يزن".. مآسي الحرب لا تردع "ملائكة الرحمة"

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الأكثر قراءة

عاجل