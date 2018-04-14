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الوطن

"الصيادلة" تطلق دورة التصنيع الدوائي الثانية GMP professional

منذ 4 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"الصيادلة" تطلق دورة التصنيع الدوائي الثانية GMP professional

الصيادلة

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن اللجنة أطلقت اليوم أولى محاضرات الدورة الثانية للتصنيع الدوائي GMP professional، وذلك بحضور 45 صيدلياً، والتي تحاضر بها المحاضرة العالمية، الدكتورة وفاق عبدالمنعم.

وأوضح عصمت، أن هذه الدورة هي الثانية من نوعها بعد نجاح الدورة الأولى والتي انتهت ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الدورة ستستمر لمدة 3 شهور بمعدل محاضرة كل أسبوع من 9 صباحاً حتى 5 عصرًا ويعقب الدورة تدريب عملي بالمصانع.

وأشار إلى أن الإقبال على الدورة كثيف جدا، لذا ستقوم النقابة بتنظيم دورة أخرى مسائية بعد عيد الفطر.

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