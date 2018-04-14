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الوطن

وزير الري يناقش حساب الميزان المائي المصري وضوابط زراعة الأرز

منذ 8 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
وزير الري يناقش حساب الميزان المائي المصري وضوابط زراعة الأرز

جانب من الاجتماع

ناقش الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، آليات العمل لحساب الميزان المائي المصري، وقياسه بدقة، ومناقشة آليات عمل برامج توزيع المياه خلال اجتماع عقده اليوم بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، والمهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري.

وتناول الاجتماع ضوابط زراعة الأرز في المناطق المحددة، وفقاً للمساحات المقررة، فضلاً عن مناقشة أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر الاجتماع المهندس السيد شلبي، رئيس هيئة الصرف، والمهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، وعدد من قيادات الوزارة.

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