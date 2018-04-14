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الوطن

مدير أمن الإسماعيلية يشهد احتفالية "أنتيكا أون لاين" بـ"يوم اليتيم"

منذ 17 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
مدير أمن الإسماعيلية يشهد احتفالية "أنتيكا أون لاين" بـ"يوم اليتيم"

مدير أمن الإسماعيلية يشهد احتفالية راديو انتيكة بيوم اليتيم.

شهد اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، الاحتفالية التي نظمها مؤسسي "راديو أنتيكا أون لاين"، للاحتفال بـ"يوم اليتيم"، وذلك بنادي ضباط الشرطة "الشتوي"، دائرة قسم أول، بمشاركة 80 طفل بمراحل التعليم المختلفة، والتابعين لدار رعاية الأيتام "الرحمة والبركة".

وأكد مدير الأمن على ضرورة التواصل الدائم مع الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي المستمر لهم، وضرورة دمج طاقاتهم وأفكارهم بشكل مستمر بين أطفال المدارس والأندية الثقافية والاجتماعية.

وسلم أعضاء الراديو درع المؤسسة للواء شحاتة، على مجهوداته في توفير الأمن بالشارع، ومشاركته الاجتماعية الدائمة للمناسبات الاجتماعية التي تشهدها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، كما جرى تسليم الأطفال المشاركين عدد من شهادات التقدير، والألعاب الترفيهية.

شملت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية التوعوية للأطفال.

 

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