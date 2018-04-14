نقيب عام الفلاحين يدين الحادث الإرهابي بالعريش

نعى الحاج محمد العقاري، نقيب عام الفلاحين المنتخب، في بيان، اليوم، شهداء الحادث الإرهابي خلال عملية التصدي للمحاولة الإرهابية، الذي وقع بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من خير أجناد الأرض.

وقدم نقيب عام الفلاحين المنتخب تعازيه إلى أهالي الشهداء والمصابين وللشعب المصري في شهداء الواجب الوطني، داعياً الله عز وجل بأن يتغمد الشهداء برحمته، وبالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

وقال الحاج محمد العقاري، إن الاعتداء الإرهابي الخسيس يزيد الشعب المصري على المطالبة بالقصاص من الخونة الإرهابيين والقتلة المجرمين، مشيراً إلى أن شعب مصر العظيم مازال يقف على قلب رجل واحد مع الدولة والقيادة السياسية ضد الإرهاب الغاشم الذي لا يقره أى دين أو عرف.