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الوطن

سياسي سعودي: العرب سيضعون حدا للتدخلات الإيرانية في القمة المقبلة

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سياسي سعودي: العرب سيضعون حدا للتدخلات الإيرانية في القمة المقبلة

القمة العربية

قال عبد الرحمن الملحم، المحلل السياسي السعودي، إنه يأمل أن تختلف القمة العربية التاسعة والعشرين بالسعودية، عن القمم العربية السابقة، موضحًا أن القادة العرب سيضعون حدًا للتدخلات الإيرانية في الدول العربية.

وأضاف الملحم، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة "تن"، أن القمة ستناقش كيفية مواجهة المد الإيراني، حيث أن الصواريخ الحوثيين التي جرى إطلاقها على السعودية هي صواريخ إيرانية الصنع.

وأشار إلى أن إيران لا تريد التوسع في الجامعة العربية ولكنها تريد التدخل في شئون الدول العربية.

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