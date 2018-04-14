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الوطن

غدا.. "الإسماعيلية السينمائي" يحتفي بفيلم "أنس بغداد"

منذ 35 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
غدا.. "الإسماعيلية السينمائي" يحتفي بفيلم "أنس بغداد"

أفيش مهرجان الإسماعيلية

يعرض مهرجان الإسماعيلية التسجيلية، مساء غدا الأحد، فيلم "أنس بغداد" للمخرج العراقي سمير جمال الدين، الذي هاجر إلى سويسرا مع عائلته في بداية الستينيات، وقد اكتسب شهرة واسعة من أفلامه الروائية والوثائقية والتجريبية الفريدة والتي زاد عددها عن 40 فيلمًا.

وقدم المخرج فيلم "أنس بغداد" عام 2002 وشارك به في دورة مهرجان الإسماعيلية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة عام 2003، وحصل على الجائزة الكبرى في المهرجان.

الفيلم يعيد التفكير في الصور النمطية لليهودي والعربي في المائة عام الأخيرة في السينما ممزوجا ببعض السير الذاتية لعدد من الأفراد غير العاديين شيوعيين ويهود وعراقيين.

المهرجان ينظم أيضا حفل تكريم لمخرج الفيلم وندوة خاصة عنه فور وصوله.

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