الكشف على 1587 مريضا في قافلة بقرية صان القبلية بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية أمس وأول أمس بقرية صان القبلية، مركز صان الحجر، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1587 حالة مرضية، وصرف العلاج اللازم لهم.

وأكد الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى تنفيذ قافلة طبية بقرية صان القبيلة مركز صان الحجر، و توقيع الكشف الطبي المجاني على 1587 مريضًا، بواقع 103 حالة جراحة، و280 أطفال، و175 أمراض قلب، و183 باطنة، و65 نساء، و232 جلدية، و306 عظام، و149 أنف وأذن، و94 أسنان، بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية.

وأكد أنه جرى تحويل 12 مريضًا لمستشفى الحسينية المركزي لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.