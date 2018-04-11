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الوطن

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء والمواساة لوالد الشهيد محمدي رجب

منذ 35 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء والمواساة لوالد الشهيد محمدي رجب

جانب من العزاء

قدم اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الملازم أول "محمدي رجب الحسيني"، شهيد الواجب والوطن، والذي استشهد أمس، أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون في حملة أمنية على قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وشارك محافظ الشرقية صباح اليوم في تشييع جثمان الشهيد بمسقط رأسه بمدينة الزقازيق، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وسنظل مدافعين عن الوطن الغالي مصر.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، واللواء محمد أبو النجا، رئيس فرع الشهداء بوزارة الداخلية، واللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، والنائبة فايقة فهيم، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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