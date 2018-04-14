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الوطن

وزير الخارجية الأسبق: الملف السوري لن يحظى بنقاش كبير في القمة العربية

منذ 7 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير الخارجية الأسبق: الملف السوري لن يحظى بنقاش كبير في القمة العربية

محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إن الدول العربية أعلنت موقفها من العدوان على سوريا، متوقعًا أن لا يحظى ما حدث بسوريا بنقاش كبير في القمة العربية، ولكن ربما ينعكس ذلك في البيان الختامي.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا كانت هزيلة لحفظ ماء الوجه ردًا على ما يدعوه حول استعمال أسلحة كيماوية بسوريا.

وأشار إلى أن الموقف المصري قد يكون العمود الفقري للموقف العربي في البيان الختامي، فمصر أخذت موقف متوازن وكان لديها حرص كبير على ألا يعاني الشعب السوري أكثر من هذا، معتقدًا أنه سيكون هناك قدر من التوافق بين الدول العربية على الأقل حول البيان الختامي للقمة.

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