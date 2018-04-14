مصطفى بكري: مصر لن تسمح بتقسيم سوريا

علق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الضربات التي تلقتها سوريا اليوم من قبل كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا قائلا إن مصر لن تسمح أبدا بتقسيم سوريا، مؤكدا أن مصر مع وحدة الشعب والأرض.

وأضاف "بكري"، خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" مع الإعلامي محمد الباز، أن مصر ترفض التدخل في الشئون الداخلية لسوريا، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا قبل العدوان على سوريا تنادي بالحل السلمي، وترفض التدخل العسكري.

وتابع عضو مجلس النواب أنه بعد الضربة العسكرية أصدر بيانا آخر ترفض فيه مصر الحل العسكري.