تجديد مسجد السلطان الفرغل بالكامل في أسيوط بتكلفة مليوني جنيه

تفقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أعمال التطوير والترميم والصيانة الجاري تنفيذها بمسجد السلطان الفرغل، بمركز ومدينة أبوتيج، بتكلفة تبلغ ميلوني جنيه، لأول مرة في تاريخ المسجد منذ إنشائه.

رافقه خلال الجولة المهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، وحسين كشك، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والعديد من القيادات التنفيذية، ونواب ومساعدي رئيس المركز.

وقال المحافظ إن مسجد السلطان الفرغل قامة دينية وأثرية كبيرة يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها، وكان بحاجة للصيانة والتجديد لتليق بمن يتردد عليها، لافتا أن أعمال التطوير ستشمل ترميم وطلاء للمسجد بالكامل، والمكتبة الملحقة به، وصيانة دورات المياه، وإنشاء مصلي مخصص للسيدات بدورات مياه منفصلة، وفرش جديد للمسجد، وتركيب تكييفات، وإضاءة جديدة، وبلغت تكلفة التطوير حوالي 2 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ المسجد من الداخل، وتابع أعمال التطوير، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال، بجانب تفقده الساحة الخارجية للمسجد، وأمر بإزالة جميع الإشغالات الموجودة بالساحة الخارجية من أكشاك وفتارين وتعديات على ساحة المسجد.

وأشار المحافظ إلى أنه غير مقبول أن توجد إشغالات أكشاك وفتارين داخل ساحة المسجد بشكل لا يليق بالمكانة الدينية لهذا المسجد الذي يرتاده ما يقارب من نصف مليون مواطن من جميع أنحاء الجمهورية كل عام، مصدرًا تعليماته لرئيس المركز بإخلاء الساحة بالكامل واختيار مكان مناسب لإقامة باكيات بالإيجار لنقل الباعة والأكشاك إليها مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهم.

وتفقد المحافظ الشوارع المحيطة المسجد من الخارج وأمر بإخلاء الإشغالات الموجودة على السور وإزالة جميع المقاهي والغرز غير المرخصة والتي تستخدم أسطوانات بوتاجاز منزلية وتتعدي على المرافق العامة وتقوم بسرقة تيار كهربائي ووصلات مياه بدون وجه حق.

وأمر المحافظ بتحرير محاضر فورية لهم، كما أمر بإزالة جميع التعديات والبروزرات للمحلات العامة والخيام الموضوعة على التندات والتي يمكن أن تتسبب في حرائق والفتارين وعربات اليد ونبه على أصحاب المحلات بعد التعدي على حرم الشارع والالتزام بمحالهم وإلا سيتم تحرير محاضر لهم.

وأعطى المحافظ مهلة حتى أخر اليوم لرئيس المركز لإخلاء ساحة المسجد بالكامل وإزالة الإشغالات من المنطقة المحيطة بالمسجد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وتكليف مساعدي ونواب المركز بالمتابعة الدورية للمكان لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في ذلك.