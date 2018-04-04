محافظ أسيوط يسلم 60 منزلا بالمنشأة الصغرى وبلوط لأصحابها بعد إعمارها

سلم المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم، 60 منزلا بقريتي المنشأة الصغرى وبلوط بمركز القوصية عقب إعمارهم وتأهيلهم بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وذلك في إطار المرحلة الثالثة لتطوير 26 قرية ضمن البروتوكول الثاني لتطوير القرى الأكثر احتياجا والذي يشمل 106 قرية على مستوى الجمهورية.

حضر تسليم المنازل فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وسالم صقر مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية.

وأكد المهندس المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، خلال تسليم المنازل على دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر في مشاركة الجهاز التنفيذي للمحافظة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجا وتوفير كافة مقومات الحياة لهم.

بدأ محافظ أسيوط بتسليم المنازل التي تم إعمارها بقرية المنشأة الصغرى والتي تبلغ 30 منزلا حيث تفقد أعمال الإعمار والتأهيل التي تمت بها من أعمال تركيب أسقف هذه المنازل وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات كما تابع المحافظ تسليم باقي المنازل التي تم إعمارها بقرية بلوط والتي بلغت 30 منزلا أيضا.

وقالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم اختيار أصحاب المنازل التي يتم إعمارها بالقرى الأكثر احتياجا وتأهيلها بهذه القرى بناء على عدد من البحوث الاجتماعية عن المستفيدين مبنية على أحوالهم والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المهندس سالم صقر، مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأشد احتياجا شمل تسقيفها بعروق الخشب من خلال تركيب العروق والألواح وطبقة عازلة بلاستيكية وطبقة أسمنتية وتنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة والمحارة والدهانات وتركيب الأبواب والشبابيك والسيراميك ورفع كفاءتها، مؤكدا أن المنازل بعد إعمارها أصبحت منازل حضارية تصلح للمعيشة بدلا من الحوائط المنهارة والأسقف المكونة من البوص، مشيرا إلى تكلفة إعمار المنازل بلغت حوالي 40 ألف جنيها للمنزل الواحد تقريبا.