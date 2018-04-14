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الوطن

برلماني: البنك الدولي وافق على دعم تطوير التعليم بنصف مليار دولار 

منذ 34 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلماني: البنك الدولي وافق على دعم تطوير التعليم بنصف مليار دولار 

مجلس النواب

قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس النواب، إن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.

وأضاف "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن التعليم الجيد مكلف وخزائن الدولة غير قادرة على تحمل التطوير اللازم، مؤكدًا أن استراتيجية تطوير التعليم بدأ تنفيذها من 4 سنوات وانتهت عدة مراحل منها.

وتابع: "الدعم والمنح مهمة لاستمرار التطوير في كل القطاعات".

 

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