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الوطن

إدارة الوعي الآثري بالغربية تزور آثار فوه الإسلامية في كفر الشيخ

منذ 9 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
إدارة الوعي الآثري بالغربية تزور آثار فوه الإسلامية في كفر الشيخ

اداره الوعى الاثرى بالغربيه تزور اثار فوه الاسلاميه

استقبل المهندس عبد المحسن الاودن، رئيس مركز ومدينه فوه، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، وفد من إدارة الوعي الأثري بمحافظة الغربية، لزيارة آثار فوه الإسلامية.

وجرى زياره العديد من المساجد الأثرية بمدينه فوه، وأبرزها مسجد القنائى، وابو المكارم، وكذلك التكية الخلوتية وربع الخطايبة.

جاء ذلك بحضور محمد فؤاد، ياسر الكردى، مدير إدارة الأثار بفوه، ومحمد نصر، وكمال الصعيدى، وحسام فرماوى، من مفتشى الأثار بإدارة آثار فوه.

انتهت الزيارة برحله نيلية ورؤية جزيره الدهب والكوبري العلوي.

وأبدى الوفد إعجابه بالزيارة التي وصفوها بالرائعة والتي لا تنسى.

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