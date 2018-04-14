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الوطن

أهالي الرحمانية بالبحيرة يشيعون الشهيد محمود بهجت إلى مثواه الأخير

منذ 8 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
أهالي الرحمانية بالبحيرة يشيعون الشهيد محمود بهجت إلى مثواه الأخير

الشهيد محمود بهجت

شيع الآلاف من أهالي مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، جثمان الشهيد مجند محمود بهجت الدبابي، ابن مدينة الرحمانية، الذي ارتقى إلى ربه متأثرا بإصابته خلال أدائه الواجب الوطني وتصديه مع زملائه لمجموعة من الإرهابيين في محاولة للهجوم على معسكر للقوات المسلحة بوسط سيناء.

وردد المشيعون هتافات غاضبة ومنددة بالإرهاب والجماعات المتطرفة، منها "لا للإرهاب"، و"لا إله إلا الله"، و"الشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص من القتلة والإرهابيين. 

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الرحمانية فور وصول نبأ استشهاد المجند محمود بهجت الدباني، وتحولت شوارع مدينة الرحمانية لسرادق عزاء خلال وداع الشهيد إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.

وقال إيهاب حمزة، صديق الشهيد، إن الشهيد محمود بهجت الدباني، هو الشقيق الأصغر لثلاثة أشقاء، ووالده متوفي، مضيفًا أنه التحق بأداء الخدمة العسكرية خلال العام الحالي.

وأشار حمزة إلى أنه كان يتمني حضور احتفالية "يوم اليتيم"، التي نظمت بمدينة الرحمانية، أمس، لرسم البسمة والفرحة علي وجوه الأطفال الأيتام مثل العام الماضي قائلا: "ابقوا افتكروني بكلمة في احتفالية يوم اليتيم وسلمولي علي كل الناس حبايبنا وخلوهم يدعو لنا ولرجال القوات المسلحة في سيناء".

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