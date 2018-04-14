الأمين المساعد لـ"الجامعة العربية": أزمة قطر غير مطروحة بـ"قمة الدمام"

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه من المتوقع أن يشارك ما يقرب من 17 ملك ورئيس دولة، في القمة العربية 29 بالسعودية، وهو ما يعتبر عددا جيد، باعتبار أن أعضاء الجامعة الحاليون 20 دولة فقط.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الرؤساء والملوك سيتناولون الضربات الأمريكية-الفرنسية-البريطانية على سوريا، وتطورات الأزمة هناك، والتي تعد بندا مستمرا ودائما على جدول أعمال الجامعة العربية، موضحا أن هناك قرارا من القمة سيتم إصداره عقب القمة بعنوان "تطورات الأزمة السورية".

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الأزمة القطرية والدول العربية لم تدرج على جدول أعمال الجامعة العربية بكل مستوياتها، وبالتالي هي غير موجودة على أجنده الاجتماع الذي سيتم غدا، لافتا أن أمير قطر لن يحضر للقمة.