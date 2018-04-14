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الوطن

بالصور| محافظ بني سويف يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الرعاية

أمس PM 11:31
كتب: عمرو رجب
بالصور| محافظ بني سويف يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الرعاية

شهد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مساء اليوم السبت، الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام، بمقر الجمعية بمدينة بني سويف، وذلك بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وأحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، ومحمد سيد عبدالقادر، نائب رئيس جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات منها تلاوة القرآن الكريم، وتوالت الكلمات التي تحدثت عن فضل إكرام اليتيم، والشرف والمكانة التي يفخر بها كل الأيتام، خاصة وأن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما.

واختتمت الاحتفالية بتكريم بعض الطلاب المتفوقين من أبناء مؤسسة الأيتام.

 

بالصور| محافظ بني سويف يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الرعاية
بالصور| محافظ بني سويف يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الرعاية
بالصور| محافظ بني سويف يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الرعاية
بالصور| محافظ بني سويف يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الرعاية

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