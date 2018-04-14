خبير في الشأن البريطاني: شعبية تيريزا ماي في هبوط بسبب سوريا

قال عادل درويش، الخبير في الشؤون البريطانية، إن مشاركة بريطانيا في ضرب سوريا مغامرة وسيكون هناك مسائلة في البرلمان، مؤكدًا أن تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا لديها حالة هيستريا عامة.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن بريطانيا لديها نظام برلماني، ودستوريًا من حق رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات عسكرية دون الرجوع للبرلمان، ولكن بروتكوليا كان ينبغي أخذ رأيه.

وأشار إلى أن هناك انتقاد موجهة لتيريزا ماي، والمزاج العام يرفض مشاركة بريطانيا في سوريا، مؤكدًا أن شعبية تيريزا ماي في نزول.