مصطفى حمدان: صواريخ القصف السوري خرجت من قطر.. و"الإخوان" مرض الأمة

قال العميد مصطفى حمدان، رئيس حركة المرابطون الناصريون بلبنان، إن الضربة العسكرية على سوريا عبارة عن عدوان، وليس لحل سياسي قادم، وكانت تستهدف حفظ ماء الوجه للثلاثة رؤساء، وليس لاستهداف مواقع معينة.

وأضاف "حمدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن السوريين خرجوا لمواجهة العدوان بمظاهرات بمختلف المدن، مشيرا إلى أنهم مع مصر وسعيها للحفاظ على وحدة سوريا، واللجوء للحل السياسي.

وتابع أن من يصنع الحل السياسي هم أهل سوريا، وهم من سيقررون مصير بلدهم.

وواصل أن هناك بعض الأطراف تحاول حماية نفسها منها قطر التي خرجت منها طائرات القصف على سوريا، متابعا: "الإخوان المسلمين في قطر دائما هم مرض الأمة العربية، ويحاولوا الحفاظ على عرشهم، من يريد حلا سياسيا يذهب إلى دمشق".