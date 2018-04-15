سياسي روسي: قصف سوريا عدوان ثلاثي واضح أمام العالم

قال الدكتور يوري زنين، المحلل السياسي الروسي، إن استراتيجية موسكو في سوريا قائمة على الحذر، خاصة أنها تتعامل أيضًا مع الشرق الأوسط بسياسة محددة، موضحًا أن روسيا لن تغير استراتيجيتها في المنطقة بعد الضربة الأمريكية لسوريا.

وأضاف زنين، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن تراشق التصريحات بين موسكو وواشنطن سيزيد بعد الهجوم، موضحًا أن الضربة الأمريكية على سوريا كانت عدوانًا ثلاثيًا أمام العالم والأمم المتحدة.

وتابع: "روسيا ستجد أنصارا لها في أفريقيا وأسيا بعد الضربة الأمريكية".