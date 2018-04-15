طارق فهمي: يحق لترامب توجيه ضربة عسكرية لسوريا دون الرجوع لـ"الكونجرس"

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الصلاحيات الفيدرالية تمنح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق توجيه ضربات لسوريا دون الرجوع للكونجرس، موضحًا أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تسجل موقفًا سياسيًا بشأن ضرب سوريا.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أمريكا استبقت الضربة بطلب تحقيقات دولية، مؤكدًا أن الإدارة الإمريكية تعجلت بتلك الضربة السريعة، والساعات المقبلة ستكشف عن رسائل مهمة.

وأشار إلى أنه لم تحدث مواجهة حتى الآن ولم يتم استهداف مواقع روسية.