"الرئاسة": التصعيد العسكري الذي شهدته سوريا يدعو للقلق الشديد

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التصعيد العسكري الذي شهدته سوريا، أمس، يدعو للقلق الشديد وسيكون له النصيب الأكبر من القمة العربية، اليوم.

وأشار "راضي"، خلال حواره مع قناة "النيل للأخبار"، إلى دعم مصر الدائم للحلول السياسية وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب بسبب الحروب، ودعم الحكومات الشرعية والجيوش الوطنية.

وأوضح في الوقت ذاته أن موقف مصر ثابت بشأن تجريم الأسلحة غير التقليدية أو المحرمة دوليا، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف فيما يخص الوضع في سوريا وذلك عبر المنظمات الدولية ووسائلها.