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الوطن

بالتعاون مع "البيطريين".. "الفلاحين" تنظم قافلة طبية بيطرية لأطفيح

منذ 55 دقيقة
كتب: دعاء نادي
بالتعاون مع "البيطريين".. "الفلاحين" تنظم قافلة طبية بيطرية لأطفيح

القافلة

نظم ائتلاف حب الوطن، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد الهادي، ومديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة بيطرية لمنطقة أطفيح، بمستشفى متنقل كامل.

وبحسب البيان الذي صدر أمس، قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، إن النقابة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، نظموا قافلة بيطرية لمنطقة أطفيح، بمستشفى متنقل كامل لأول مرة.

وأوضح الحاج محمد العقاري نقيب الفلاحين والمنسق العام للفلاحين بائتلاف حب الوطن، أن ائتلاف حب الوطن أصبح الراعي الأول للفلاح في مصر، متابعا: "ننسق مع الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، لتنظيم المزيد من تلك القوافل الفترة المقبلة، بعدما وجدنا ردود الفعل الإيجابية من قبل الفلاحين تجاهها".

وأضاف النائب جمال عوض عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس النقابة العامة للفلاحين، أن الطب البيطري يمثل الهم الأكبر للفلاح في مصر، لأن الإنتاج الحيواني بجانب الإنتاج الداجني والسمكي إضافة لاستصلاح الأراضي، وهو ما يمثل المنظومة المتكاملة للتنمية الزراعية، متابعًا: "الفلاحين كانوا في مقدمة الصفوف في الانتخابات الرئاسية حبا في الوطن، ولم يطلبوا شيئا، لذا نشكر الدولة على أنها لم تنس الفلاحين، ونتمنى المزيد المرحلة المقبلة".

وفي سياق متصل، أشار عيد العقاري رئيس اتحاد شباب الريف والقبائل العربية المنسق العام المساعد لائتلاف حب الوطن ورئيس لجنة الشباب بنقابة الفلاحين، إلى أن الدولة تعطي رسالة واضحة لشباب الريف، مفادها أننا لم ننساكم، من خلال تلك القوافل الطبية البيطرية المتكاملة التي تعود بالنفع على آبائهم وأهاليهم، خاصةً بعد دورهم الواضح في الانتخابات الرئاسية.

وأكد البيان، أنه تم علاج 300 حالة أبقار وجاموس، وتم عمل 2 عملية جراحية، وعلاج 52 حالة دواب "حمير وخيول"، وعلاج حالات متفرقة دواجن بإجمالي حوالي 2500 فرخة، وذلك بمشاركة 25 دكتور وعدد من طلاب طب بيطري القاهرة.

 

 

 

 

 

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