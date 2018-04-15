تفاصيل مخطط "الجزيرة" والقنوات الإرهابية ضد السعودية

عرض برنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ltc"، تقريرًا يرصد علاقة قناة الجزيرة بالكيان الصهيوني.

وعلق الإعلامي حاتم نعمان، خلال تقديمه البرنامج، مؤكدًا أن قناة الجزيرة هي القناة اليهودية الرسمية، متابعًا: "لم ولن نقبل كل من يهين الدولة أو التاريخ الإسلامي، إحنا حافظين شغل الصهيانة وهنفضح كل من يتبع هذا الأسلوب"، لافتًا إلى أن بعض القنوات تبث السم في العسل.

وأضاف "نعمان" أن "الجزيرة" وبعض القنوات الإرهابية تحاول تصدير أن السعودية تمول أمريكا ضد سوريا، مؤكدًا أن هذا الحديث كذب وافتراء، وأن السعودية دولة تحافظ على كل المنطقة العربية.