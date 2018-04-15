مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: استهداف مستودعات الكيماوي "خيانة دولية"

قال اللواء دكتور ممدوح عطية، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ومتخصص بالحرب الكيماوية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب بشأن ادعاءاتها امتلاك الحكومة السورية أسلحة كيماوية تستخدمها في ضرب المدنيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن انجلترا اندفعت خلف حليفتها الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، لضرب سوريا، لافتًا إلى أنها اشتهرت بتلفيق الأكاذيب، للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية.

وتابع أن استهداف مستودعات ومخازن الكيماوي "خيانة دولية"، لأن تدميرها يعرض المدنيين إلى خطورة استنشاق هذه المواد، ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم.

وتعرضت سوريا لعدوان ثلاثي، من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، بدعوى امتلاك الحكومة السورية أسلحة كيماوية تستخدمها ضد المدنيين.